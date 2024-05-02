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Sağanak sonrası mest eden manzara! İki ilimizden kartpostallık görüntüler

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Sağanak sonrası mest eden manzara! İki ilimizden kartpostallık görüntüler

Elazığ’da ve Malatya'da etkili olan sağanak yağmurun ardından oluşan gökkuşağı görenleri hayran bıraktı. Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

Elazığ'ın Baskil ilçesi Haydarkolu köyünde etkili olan sağanak yağış sonrası beraberinde gökkuşağı oluştu.

Ortaya çıkan gökkuşağı, görenleri kendine hayran bıraktı.

Bazı vatandaşlar, o anları cep telefonlarıyla kaydetti.

MALATYA'DA BENZER MANZARA

Malatya'da da sağanak yağmurun ardından ortaya çıkan gökkuşağı kartpostallık manzara oluşturdu.

Malatya'da etkili olan sağanak yağışının ardından güneşin yüzünü kısa süreli göstermesiyle gökyüzünde oluşan gökkuşağı kentte eşsiz bir manzara sundu.


Gökkuşağındaki renk cümbüşü izleyenleri mest ederken, bu anları cep telefonları ile görüntüleyen Malatyalılar bol bol fotoğraf çekti.


Kısa aralıklarla etkisini gösteren yağış ile birlikte özellikle çevre yolunda oluşan su birikintileri de zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

Bu gece yarısına kadar sürecek olan kuvvetli yağış nedeniyle yetkililer vatandaşları oluşabilecek sel, ani su basmalarına karşı da duyarlı olmalarını istedi.

Sağanak sonrası kartpostallık manzaraSağanak sonrası kartpostallık manzara SAĞANAK SONRASI KARTPOSTALLIK MANZARA

Malatya’da gökkuşağı görenleri mest ettiMalatya’da gökkuşağı görenleri mest etti MALATYA'DA GÖKKUŞAĞI GÖRENLERİ MEST ETTİ

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