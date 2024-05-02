Adana’da otomobil kahvehaneye girdi: 1’i ağır 5 yaralı
Adana’da ehliyetsiz sürücü, park etmek istediği aracının fren pedalı yerine gaz pedalına basınca kahvehaneye girdi. Kazara 1'i ağır 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza, merkez Yüreğir ilçesi Kiremithane Mahallesi Dadaloğlu Bulvarı'nda meydana geldi.
İddiaya göre, ehliyetsiz olduğu öğrenilen sürücü M.T., 10 PU 614 plakalı otomobili park ederken fren pedalı yerine gaz pedalına basınca cadde üzerinde bulunan kahvehaneye girdi. Kazada dışarıda ve içeride oturan 5 kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazaya şahit olan Ali Barut, "Araç burada park halindeyken, arkadaş ehliyetsiz bir şekilde aracı çalıştırıp bir anda panik yapınca gaz ve fren pedalının yerini karıştırıp kahvehaneye girdi. Araç içeri girerken yerdeki betona tekerini vurunca lastiği patladı. Böylelikle araç sağa doğru dönünce kahvehanenin dışında önüne geleni süpürdü, sağ köşeye kadar gitti, orada da betona vurunca durdu. İlk başta bir kendimize gelemedik, suikast gibi bir şey olduğunu düşündük. İnsanlar panik içinde kaldı. Aracın altında kalan, ezilen var mı diye otomobile koştuk. Çok şükür öyle bir durum olmadı fakat 4 arkadaşımız hafif yaralandı, bir arkadaşımız ağır yaralandı" dedi.
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