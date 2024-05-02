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Rize'de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Rize’de kentsel dönüşüm konutlarının kuraları çekildi

Rize'de kentsel dönüşüm konutları hak sahipleri belirlendi. Noter huzurundaki kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Rize Belediyesi işbirliğiyle Temmuz 2020'de Tophane Mahallesi'nde başlayan kentsel dönüşüm çalışmalarının bir bölümü tamamlandı.

Konutların hak sahiplerinin belirlenmesi için İsmail Kahraman Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen kura çekimine, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Arıcı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ali Serkan Savaş, Kentsel Dönüşüm Başkanlığı Şube Müdürü Burak Tozkoparan ve vatandaşlar katıldı.

Noter huzurundaki kura çekiminde konutlardan 107'sinin hak sahibi belirlendi.

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