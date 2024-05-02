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Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...

Karabük’te düğünde gelin ve damat silahla havaya ateş açtı. O anlar cep telefonuyla görüntülendi. Çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Karabük'te bir düğünde gelin ve damat birlikte tabancalarla peş peşe havaya ateş açtı.

Gelin ve damadın hem kendi hayatlarını, hem de çevredekilerin hayatlarını hiçe sayarak ateş etme anları cep telefonuyla kaydedildi.

Gelin ve damadın ateş etme anları da sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.


Ayrıca merkeze bağlı Cumayanı köyündeki düğünde de damat evin önünde havaya ateş etti.

O anlar cep telefonu kameralarıyla görüntülendi. Çevredekilerin hayatlarının hiçe sayıldığı görüntüler sosyal medyada tepki gördü.

Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar...Pes dedirten görüntüler! Gelin ve damatlar... PES DEDİRTEN GÖRÜNTÜLER! GELİN VE DAMATLAR...

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