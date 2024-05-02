Isparta’da yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye motosiklet çarptı

Kazanın olduğu caddede berberde çalışan Osman Alp, çığlık sesleri üzerine dışarı çıktıklarını anlatarak, "5- 6 grupmuş motosikletliler. Kadın buraya kadar sürüklenmiş, motor sürücüsü de aynı şekildeydi. Ambulans ve polisler geldi. Aldı ve götürdüler" dedi.

Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede 2 arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e, motosikletin çarptığı görüldü.

Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.