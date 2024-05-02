Isparta'da yolun karşısına geçmek isteyen öğrenciye motosiklet çarptı
Isparta'da yolun karşısına geçerken motosikletin çarptığı üniversite öğrencisi Elif Metiner (20) ağır yaralandı, kaza güvenlik kamerasına yansıdı. Devrilen motosikletteki sürücü R.K. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası taburcu edildi. İfadesi alınan R.K. serbest bırakıldı. İşte detaylar...
Kaza, dün saat 23.30 sıralarında Süleyman Demirel Caddesi'nde meydana geldi. R.K.'nin (29) kullandığı 32 FJ 498 plakalı motosiklet, caddede yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e çarptı. Savrulan Elif Metiner metrelerce sürüklenirken, motosiklet ise devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan Metiner, ilk müdahalesinin ardından Isparta Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin ve böbreklerde kanama, kaburgalarda kırık olduğu öğrenilen Süleyman Demirel Üniversitesi Eczacılık Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Elif Metiner, yoğun bakımda tedaviye alındı. Devrilen motosikletteki sürücü R.K. ise Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ndeki müdahalesi sonrası taburcu edildi. İfadesi alınan R.K. serbest bırakıldı.
Kazanın olduğu caddede berberde çalışan Osman Alp, çığlık sesleri üzerine dışarı çıktıklarını anlatarak, "5- 6 grupmuş motosikletliler. Kadın buraya kadar sürüklenmiş, motor sürücüsü de aynı şekildeydi. Ambulans ve polisler geldi. Aldı ve götürdüler" dedi.
Bu arada kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Caddede 2 arkadaşı ile yolun karşısına geçmeye çalışan Elif Metiner'e, motosikletin çarptığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma sürüyor.
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