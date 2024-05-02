Kaza yaptığı aracının başında gözyaşı döktü

İddiaya göre, sürücüleri öğrenilemeyen 33 APR 529 plakalı Peugeot marka otomobil ile 27 HA 067 plakalı Tofaş Şahin marka otomobil çarpıştı.

Kazanın ardından her iki araçta savrulurken ihbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.





YANINA OTURUP GÖZYAŞI DÖKTÜ



Olay yerine gelen sağlık ekipleri, kaza sonucu yaralanan 1 kişiyi ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Yaralı sürücünün hastaneye götürülmeden önce aracının yanına oturarak gözyaşı dökmesi ise dikkat çekti.