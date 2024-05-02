Kadınların futbol maçındaki kavga kamerada

Kavgada Tuz Gölüspor'dan 6, Mezitli Mercanlar'dan ise 1 oyuncu yaralandı. Her iki takımdan yaralanan futbolcular, Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde darp raporu alarak birbirlerinden şikayetçi oldu.

Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından tahkikat başlatıldı.