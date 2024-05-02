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Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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Aksaray’da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı

Aksaray’da tarihi eser kaçakçısına yönelik bir operasyon düzenleyen polis, 19 sikke ve 1 adet obje ile şüpheliyi yakaladı.

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