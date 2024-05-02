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Batman'da korku dolu anlar! Öğrencisinin hayatını "Heimlich" manevrası ile kurtardı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2024 Güncelleme Tarihi: 02.05.2024
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Batman’da korku dolu anlar! Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı

Korku dolu o anlar Batman’da bir okulda yaşandı. Nefes borusuna simit kaçan öğrenci, öğretmeni tarafından "Heimlich" manevrası ile kurtarıldı. Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Batman Borsa İstanbul Ortaokulunda teneffüste yediği simit soluk borusuna kaçan bir öğrenci nefessiz kaldı.



Bu sırada koridorda bulunan İlköğretim Matematik Öğretmeni Levent Döndü, öğrencisinin boğazını sıktığını ve nefessiz kalarak kıvrandığını fark etti. Döndü, "Heimlich" manevrası ile öğrencisine müdahale etti.



Öğrenci, öğretmeninin müdahalesi ile yeniden nefes almaya başladı. Döndü, aldığı ilk yardım eğitimi sayesinde öğrencisini hayata döndürmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.




Öğretmenin Heimlich manevrası ile müdahale anları okulun güvenlik kamerasına yansıdı.

Öğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardıÖğrencisinin hayatını Heimlich manevrası ile kurtardı ÖĞRENCİSİNİN HAYATINI "HEİMLİCH" MANEVRASI İLE KURTARDI

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