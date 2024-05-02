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MSB duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 02.05.2024
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MSB duyurdu: Irak’ın kuzeyinde 2 terörist teslim oldu

Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 2 PKK’lı terörist, Habur’da Hudut Karakoluna teslim oldu.

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