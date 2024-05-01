Beykoz'da kırmızı alarm! Boğaz'da radar füzesi bulundu
İstanbul Beykoz sahilinde hareketli anlar yaşandı. 30 Nisan günü Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personeli Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişinde deniz yüzeyinde bir cisimle karşılaştı. Patlayıcı radar füzesi olduğu belirlenen madde, Aselsan tarafından incelemeye alınırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
İstanbul Boğazı'nda dün öğlen saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelleri İstanbul Boğazı kuzeyinde rutin sahil güvenlik görevini sürdürdüğü sırada Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişi önlerine geldiklerinde deniz yüzeyinde bir cisme rastladı.
CİSİM İNCELEMEYE GÖTÜRÜLDÜ
Patlayıcı madde olduğu değerlendirilen cismin fotoğraf ve mevkii bilgileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi aracılığıyla Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı'na aktarıldı.
SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.
ASELSAN İNCELEYECEK
Sabah'ın haberine göre; Yapılan ilk incelemede cismin patlama ihtimali olan KH-31P anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı olduğunu tespit edildi.
Bahse konu anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı, ASELSAN tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla muhafaza edilirken konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- FED faiz kararı bugün saat kaçta açıklanacak? ABD Merkez Bankası toplantı kararı ne oldu?
- 1995 1999 2003 2005 SGK girişine emeklilik rehberi! Yaş ve prim hesap tablosu geldi
- Bugün metro, metrobüs çalışıyor mu? 1 Mayıs Taksim, Mecidiyeköy, Zincirlikuyu metrosu açık mı? Avrasya Tüneli kapalı mı?
- Dünyanın en güçlü tankları sıralandı! Listede TSK’nın gururu zirvede
- SGK Uzmanı açıkladı: Haftalık 10 saat daha az... Çalışanlara mesai değişimi çanları çaldı
- Şemsiyeli ördek resimleri arasındaki 3 farkı 15 saniyede bulun!
- Kanuni Sultan Süleyman bu yemeğe bayılıyordu! 1400'lerden 2020'lere hala çok popüler
- 1 Mayıs İşçi Bayramı Mesajları RESİMLİ 2024: En Yeni, En Güzel, En Anlamlı Sözler Sizlerle! Instagram, Facebook, X (Twitter)...
- Bu bitki yüksek tansiyonla mücadele ediyor! Çayınıza, çorbanıza bir tutam ekleyin
- 1 Mayıs'ta hastaneler, sağlık ocağı ve eczaneler açık mı? Resmi tatillerde acil servis çalışır mı?
- Kuşlar Neden Elektrik Tellerinden Zarar Görmez? ⚡ Gizem Çözüldü: Meğer...
- Dünyanın en güçlü silahları listelendi! Milli gururumuz zirvede böyle yer aldı