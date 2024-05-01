Beykoz’da kırmızı alarm! Boğaz’da radar füzesi bulundu

CİSİM İNCELEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Patlayıcı madde olduğu değerlendirilen cismin fotoğraf ve mevkii bilgileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi aracılığıyla Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı'na aktarıldı.

SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.