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Elazığ'da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Elazığ’da ambulans ile hafif ticari araç çarpıştı: 6 yaralı

Elazığ'da ambulans ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu aralarında polis, sağlık görevlisi ve hastanın da bulunduğu 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

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