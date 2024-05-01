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Gaziantep'te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2024
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Gaziantep’te astsubayın öldüğü midibüs kazası kamerada

Gaziantep'te bir astsubayın hayatını kaybettiği, 17 kişinin yaralandığı midibüs kazasına ait görüntüler ortaya çıktı. Kaza, dün sabah saatlerinde Gaziantep-Nurdağı karayolu Cerityeniyapan Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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