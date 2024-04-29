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Esenyurt'ta çıkan kavgada dehşet! Kazayla kardeşini öldürdü

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.04.2024
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Esenyurt’ta çıkan kavgada dehşet! Kazayla kardeşini öldürdü

Esenyurt’ta, internetteki eskort sitesi üzerinden eve çağırdığı kadının arkadaşlarıyla kavgaya tutuşan kişi, kardeşini bıçaklayarak öldürdü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, U.Ş. dahil, olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı.

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