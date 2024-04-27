MEB yeni müfredat taslağını erişime açtı! Yeni müfredatta neler var? İşte 10 soru ve yanıtta "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli"
Milli Eğitim Bakanlığı, 2017'den beri yapılacak en kapsamlı müfredat değişikliği ile ilgili çalışmasını tamamladı. Buna göre yeni müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltilme yapılarak ders içerikleri daha sade bir hale getirildi. Peki yeni müfredatta hangi ülkeler incelendi? Müfredatta yeni dersler var mı? İşte detaylar...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 2017 yılından bu yana yapılacak en kapsamlı müfredat değişimiyle ilgili müfredat çalışması tamamlandı. Yeni müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltilme yapılarak ders içerikleri sadeleştirildi. Bir hafta boyunca askıda kalacak yeni müfredatın tüm teknik detayları mayıs ayı içerisinde yapılacak bir lansman toplantısıyla kamuoyuna tanıtılacak. Peki yeni müfredatta nasıl değişiklikler yapıldı? Hangi kademelerde uygulanacak? Öğretmenlerin eğitimi nasıl olacak. İşte 10 soruda yeni müfredatın detayları:
MÜFREDATIN ANA EKSENİ NEDİR?
Tüm sınıflarda derslerin sadeleşeceği, öğrencilerin her alanda becerilerini geliştirebileceği programlar üzerinde çalışıldı. Bilgiye erişmekten ziyade, öğrencilere beceri kazandırarak eriştikleri bilgiyi analiz edebilecek bir eğitim içeriği hazırlandı.
NE KADAR SÜREDE HAZIRLANDI?
Başlangıç noktası 2013'e dayanıyor. Bu süreçte çok uzun görüş alışverişleri ve toplantılar yapıldı. Geçen yazdan itibaren 20'nin üzerinde çalıştay düzenlendi. Sonrasında da her bir ders için oluşturulan ekiplerle yüzlerce toplantı yapıldı.
KİMLER ÇALIŞTI?
Geçen yazdan bu yana binden fazla öğretmen ve akademisyenle toplantılar yapıldı. 260 akademisyen, 700'ün üzerinde de öğretmen bu toplantılara sürekli olarak katıldı.
HANGİ SINIFLARDA UYGULANACAK?
Okul öncesi, ilkokul birinci sınıf, ortaokul beşinci sınıf ve lise dokuzuncu sınıflarda önümüzdeki eylül ayından itibaren yeni müfredat uygulanacak. Diğer sınıflarda kademeli olarak geçiş yapılacak.
DERS SÜRELERİ KISALACAK MI?
Hayır. Ders sürelerinde bir değişiklik olmayacak ancak dersler sadeleşecek. 12 yıllık zorunlu eğitim içerisine tekrar edilen konular çıkarıldı. Müfredatta yüzde 35'lik bir seyreltme yapıldı. Çocukların yaşlarına göre akademik yetkinliklerinin üstünde almakta zorlanacakları bilgiler de müfredatta bulunmayacak.
YENİ DERSLER VAR MI?
Bütüncül gelişim, yeni hazırlanan öğretim programlarının temel vizyonunu oluşturuyor. Bu yaklaşımla öğrencilerin sadece bilgi ve becerilerle değil, aynı zamanda kişisel değerler, insan ilişkileri, sağlık, sanat, kültür ve toplumsal sorumluluk gibi farklı alanlarda da gelişmeleri amaçlanıyor. Yeni müfredatta bu yönde dersler de olacak.
BECERİ TEMELLİ DERSLER NELER?
Teknolojiden sosyal yaşam kurallarına kadar birçok konuyu kapsayan yeni dersler öğrencilere birçok alanda beceri kazandırmayı hedefliyor. Bu anlamda bilgi okuryazarlığı, dijital okuryazarlık, finansal okuryazarlık, görsel okuryazarlık, kültür okuryazarlığı, vatandaşlık okuryazarlığı, veri okuryazarlığı, sürdürülebilirlik okuryazarlığı ve sanat okuryazarlığı olmak üzere 9 okuryazarlık türü belirlendi.
HANGİ ÜLKELER İNCELENDİ?
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin birçok konuda ülke bazlı yaptıkları karşılaştırmalarda, müfredatın muadillerinden 2 kata yakın daha ağır olduğunu gördüklerini söylemişti. Bakan Tekin, "Bunu doğal karşılıyorum. Çünkü bilgi erişiminin zor olduğu dönemlerde 'Şu bilgiye de erişsin çocuklar' denilerek bunlar hep müfredatın içerisine yerleştirilmiş. Fakat zamanla bu ülkeler müfredatlarını revize ederken artık bilgi edinmedeki kolaylıklardan hareketle onları çıkartarak azaltmışlar, seyreltmişler" bilgisini vermişti.
ÖĞRETMENLER NASIL EĞİTİLECEK?
Sabah'ta yer alan habere göre; programların kesin onay süreci tamamladığı andan itibaren öğretmenler hizmet içi eğitim sürecine tabi tutulacaklar. Programlar onaylandığı an takvim hayata geçecek ve eylül ayına kadar öğretmenler bu anlamda hizmet içi eğitim alacak.
MÜFREDATA NEREDEN ULAŞILABİLİR?
https://gorusoneri.meb.gov.tr/ adresinden ulaşılıp öneri ve görüşler yazılabilir. Eğer yoğun bir şekilde görüş alışverişi devam ederse 1 haftalık askı süreci uzatılabilecek.
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