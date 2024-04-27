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Kastamonu’da feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 27.04.2024
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Kastamonu’da feci kaza! Otomobil su kanalına uçtu: Öldüğü düşünülen sürücünün yüzerek kaçtığı ortaya çıktı

Kastamonu’da otomobil sürücüsünün çarparak kaçtığı motosiklet sürücüsü yaralandı. Öte yandan, iddialara göre otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.

Kaza, Kuzeykent Mahallesi Kamil Demircioğlu Caddesi'nde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre R.E.H. idaresindeki 37 AB 084 plakalı motosiklet, kavşak içerisinden dönüş yapmak istediği sırada sürücüsü ve plakası tespit edilemeyen otomobille çarpıştı.



Kazanın ardından motosiklet sürücüsü R.E.H., motosikletinden düşerek yaralandı. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan R.E.H., Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Öte yandan, iddialara göre otomobil sürücüsü ise kazanın ardından olay yerinden kaçtı.



Polis ekipleri, kazaya karışan otomobil ile sürücüyü belirlemek için çalışma başlattı.

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