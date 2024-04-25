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Birinci Dünya Savaşı'nda cepheden kaçan Ermeni askerler Diyarbakır’da katliam yaptı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Birinci Dünya Savaşı’nda cepheden kaçan Ermeni askerler Diyarbakır’da katliam yaptı

Sözde Ermeni Soykırımı iddialarına açıklık getiren tarihçi Prof. Dr. Oktay Bozan, “24 Nisan tarihinde bir karar alınmış olunuyor. Bu kararda, Ermeni komitelerinin kapatılması, buradaki kişilerin tutuklanması ve bu kişiler hakkında gerekli tahkikatın yapılması istenmiş oluyor. 24 Nisan 1915’teki Osmanlı Devleti’nin aldığı bu karar üzerine Taşnak, Hınçak gibi cemiyetlerin kapatıldığını ve yetkilerinin tutuklandığını görüyoruz. Bu kapsamda Diyarbakır’da da 120 civarında yönetici tutuklanmış” dedi.

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