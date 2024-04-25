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Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi

Son dakika haberine göre Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin çalışması sonucu söndürüldü.

Eskişehir'de elektrik kaçağından çıktığı belirlenen yangında müstakil bir ev küle dönerken, bodrumda bulunan kümesteki güvercinlere hiçbir şey olmaması görenleri hayrete düşürdü.


Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde elektrik kaçağından ötürü yangın çıktı. Meydana gelen doğal gaz sızıntısıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangının başlamasıyla evden kaçan şahısların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin personelleri geldi.


Olay yerine gelen OEDAŞ ve Esgaz ekipleri, evin elektrik ve doğal gaz bağlantısı kesti. Doğal gaz ve elektrik bağlantısının kesilmesinin ardından çalışma başlatan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına alarak söndürdü.


İtfaiye ekipleri soğutma çalışmaları esnasında evin bodrum katındaki kümesin içinde güvercinlerin olduğunu tespit etti. Alevlerin sardığı evde güvercinlerin zarar görmemiş olması görenleri hayrete düşürdü.

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