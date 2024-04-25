Elektrik kaçağı müstakil evi küle çevirdi



Olay, Odunpazarı ilçesi Huzur Mahallesi Afşin Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, müstakil bir evde elektrik kaçağından ötürü yangın çıktı. Meydana gelen doğal gaz sızıntısıyla büyüyen alevler, kısa sürede tüm evi sardı. Yangının başlamasıyla evden kaçan şahısların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile birlikte elektrik ve doğal gaz dağıtım şirketlerinin personelleri geldi.