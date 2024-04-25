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Trabzon'da yolda bir kişiyi silahla yaralamıştı! O zanlı yakalandı

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Trabzon’da yolda bir kişiyi silahla yaralamıştı! O zanlı yakalandı

Trabzon'da, yolda bir kişiyi silahla bacağından yaralayan şüpheli yakalandı.Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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