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Çanakkale'de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Çanakkale’de otoparkta alev alan otomobil paniğe neden oldu

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde 52 daireli bir sitenin otoparkında alev alan otomobil paniğe neden oldu.

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