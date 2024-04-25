112 çalışanı Nuri Taşçı nöbet bitişinde vefat etti
Erzurum’un Oltu ilçesinde nöbetini teslim eden 112 çalışanı Nuri Taşçı aniden rahatsızlandı. Arkadaşlarının yaptığı ilk müdahaleye rağmen Nuri Taşçı yaşamını yitirdi.
Nuri Taşçı'ya ilk müdahalesi ekip arkadaşları tarafından yapıldı. Ardından Erzurum'a sevk edilen Taşçı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 112 çalışanı kılınan cenaze namazının ardından büyük bir kalabalık eşliğinde Oltu Cankurtaran Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Cenazeye; Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 112 çalışanları, ailesi ve vatandaşlar katıldı. Oltu Aslanpaşa Camii'nde kılınan cenaze namazına katılan Vali Çiftçi, Çanakkale Valisi Sayın Aktaş'a ve ailesine başsağlığı dileklerinde bulundu.
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