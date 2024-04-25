Kemikler Korhan Berzeg'e mi ait? Cüzdan ve banka kartlarında "diş izi" detayı! Bulunan ceset nasıl öldü?

Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürüyor.

Korhan Berzeg'in İstanbul'da yaşayan ailesinin bölgeye gelmesinin ardından bulunan kemik parçalarından DNA eşleşmesi yapılacağı öğrenildi.

HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ GÜNDEMDE

Berzeg'in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolon ile malzemelerden bazılarının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirken, aynı bölgede kemik parçalarının bulunması ve kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirdi.