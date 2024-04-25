Kemikler Korhan Berzeg'e mi ait? Cüzdan ve banka kartlarında "diş izi" detayı! Bulunan ceset nasıl öldü?
Balıkesir'de geçtiğimiz yıl haziran ayında kaybolan ve bir daha haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu düşünülen kemik parçaları ve eşyaların olduğu bölgede başlayan arama çalışmaları devam ediyor. Ekipler dere yatağı da dahil olmak üzere inceleme yaparken, kemik parçalarına yapılan DNA eşleşmesinin sonuçları bekleniyor. A Haber muhabiri Yusuf Gül, Gönen’den son gelişmeleri aktardı. Kimlik tespiti nasıl yapılacak? Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, A Haber’de anlattı.
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, geçen yıl haziran ayında sabah yürüyüşü için evinden ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kıyafet ve kemik parçaları ile kişisel eşyaların bulunduğu bölgede ekiplerin çalışmaları devam ediyor.
Jandarma, Berzeg'e ait olduğu değerlendirilen kemik ve kıyafet parçalarının yanı sıra Korhan Berzeg'in kimlik ve banka kartlarının bulunduğu kırsal Armutlu Mahallesi'ne yaklaşık 3,5 kilometre uzaklıktaki engebeli ve orman örtüsünün yoğun olduğu dere yatağında inceleme yapıyor.
Gönen Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bölgede başka kemik parçalarının olup olmadığına yönelik araştırma faaliyetleri, 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), bir İstihbarat Timi, 3 Jandarma Asayiş Komando unsuru ve İl Jandarma Komutanlığından gönderilen bir kadavra tespit köpek unsuru olmak üzere 59 personelle sürüyor.
Korhan Berzeg'in İstanbul'da yaşayan ailesinin bölgeye gelmesinin ardından bulunan kemik parçalarından DNA eşleşmesi yapılacağı öğrenildi.
HAYVAN SALDIRISI İHTİMALİ GÜNDEMDE
Berzeg'in, köpeği ile birlikte yürüyüş yaptığı yolun üst kısmındaki dere kenarında bulunan pantolon ile malzemelerden bazılarının parçalanıp, yırtılmış olması, hayvan saldırısını güçlendirirken, aynı bölgede kemik parçalarının bulunması ve kafatasının ve iskelet bütünlüğünün bulunmaması, cesedin hayvanlar tarafından parçalanarak dere kenarına getirilmiş olma ihtimalini gündeme getirdi.
BÖLGE 9 KEZ TARANMIŞTI
Korhan Berzeg'e ait eşyaların daha önce defalarca aranan bölgenin üst kısmında, patika yolda bulunması Alzheimer hastası olan Berzeg'in yolunu kaybetmiş olma ihtimalini güçlendirirken, Berzeg kaybolduktan sonraki 130 gün boyunca, hem karadan hem de dronla havadan 9 kez taranan 325 kilometrekarelik alanda bir ize rastlanmaması ise yetkililer tarafından, bölgenin sık bitki örtüsü ile kaplı olmasına bağlandı.
YIRTICI KUŞLARLA İZ SÜRÜLMÜŞTÜ
Gönen ilçesinin yüksek rakımlı yerlerindeki mahallelerden başlayarak, Korhan Berzeg'in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi'ne doğru çalışmalarını, ormanda ve ovada sürdüren ekipler, aynı zamanda yırtıcı kuşları da takibe almıştı. Üzerinde yırtıcı kuşların yoğunlaştığı tespit edilen bölgede yapılan aramada ise bir koyun ve karga ölüsüyle karşılaşılmıştı.
Kemik parçalarının bulunduğu bölgede, yırtıcı kuşlarla iz sürülememesinin ve bugüne kadar bir bulguya rastlanmamasının nedeni de yine engebeli arazi ile sık bitki örtüsüne bağlandı.
59 PERSONEL, 1 KADAVRA KÖPEĞİ İLE İZ SÜRÜYOR
Korhan Berzeg'in kıyafet ve eşyaları ile kemik parçalarının bulunduğu bölgede, dün sabah itibarıyla yeniden arama çalışması başlatıldı. Ancak bir ize rastlanmadı. Bu sabah saat 08.00'de 1 kadavra köpeği ile birlikte yeniden araziye çıkan 6 Jandarma Asayiş Timi, 3 JASAT, 1 İstihbarat Timi ile 3 Jandarma Asayiş Komando unsurundan oluşan 59 personel, alan taraması başlattı. Korhan Berzeg''in evinin bulunduğu Armutlu Mahallesi Fındıklı Deresi mevkii ile Turplu Mahallesi ve Gelgeç Mahallesindeki ormanda arama çalışmaları sürdürülüyor. Ekipler, diğer kemik parçalarının,
Hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taramasını kadavra köpeği ile detaylı olarak yürütüyor.
KİMLİK TESPİTİ NASIL YAPILACAK?
Adli Bilimciler Derneği Başkanı Prof. Dr. İsmail Hamit Hancı, A Haber'de anlattı.
Hancı, "Normalde kimlik tespitinin 3-4 tane ana unsuru var. Bir Burada görmüş olduğunuz gibi dişler sonsuza kadar neredeyse kalabilen organlarımız. Parmak izi, kemik incelemeleri ve DNA. Diş bulunamamış sadece kemik bulunmuş. Şu an elimizde sadece kemikler var. Kemikte eskiden kalmış bir kırığın iyileşmesi bir protez vs. gibi şeyler yoksa sadece kemiğe bakarak da biz kimliklendirme yapamayız. Sonuçta eleye eleye elimizden tek bir şey kalıyor bu kemikten elde edilecek DNA'yı birinci derece veya ikinci derece yakınlarından alınacak DNA örnekleriyle karşılaştırarak." ifadelerini kullandı.
DİŞ İZİ DETAYI
Bulunan kemiklerin yakınında çıkan parçalanmış kimlik ve banka kartlarında diş izlerine rastlandı.
OLAY
Armutlu Mahallesi'ndeki evinden 17 Haziran 2023'te sabah yürüyüşü yapmak için köpeği "Tina" ile ayrıldıktan sonra haber alınamayan ekonomist Korhan Berzeg (83) için İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda çalışma başlatılmıştı.
Ekipler, Armutlu ve çevresindeki ormanlık bölgenin yanı sıra yakın mahallelerde, su kuyuları, dere yatakları ve mağaralarda günlerce Berzeg ve köpeğini aramış ancak herhangi bir ize rastlayamamıştı.
Geyikli ile Armutlu mahalleleri arasında 29 Ağustos'ta bir vatandaşın fark ettiği köpeğin "Tina" olduğu, Berzeg ailesi tarafından teşhis edilmişti. Köpeğin, sağlıklı ve bakımlı olduğu belirlenmişti. Küresel konumlama sistemi (GPS) cihazı takılan köpeğin araziye bırakılmasından da herhangi bir sonuca ulaşılamamıştı.
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