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Antalya'da inşaatta çalışan İsmail Mutlu 3 günün ardından dere yatağında ölü bulundu

Giriş Tarihi: 25.04.2024
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Antalya’da inşaatta çalışan İsmail Mutlu 3 günün ardından dere yatağında ölü bulundu

Antalya'da inşaatta çalışan ve 3 gündür kayıp olarak aranan İsmail Mutlu (25), dere yatağında ölü bulundu. Mutlu'nun şüpheli ölümüyle ilgili Cinayet Büro Amirliği ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.

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