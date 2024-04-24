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Toz taşınımına aman dikkat! Meteoroloji gün vererek o illeri uyardı! Sıcaklıklar da artıyor...

ahaber.com.tr AA
Giriş Tarihi: 24.04.2024 Güncelleme Tarihi: 24.04.2024
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Toz taşınımına aman dikkat! Meteoroloji gün vererek o illeri uyardı! Sıcaklıklar da artıyor...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan 5 günlük hava tahmin raporunda yurt genelinde sıcaklıkların yükseleceği ancak bazı illerde sağanak yağışın etkili olacağı görüldü. Diğer yandan çok sayıda il için toz taşınımı uyarısı yapılırken vatandaşlardan olası olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları istendi. İşte 5 günlük İstanbul, Ankara, İzmir hava durumu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının artacağı belirtilirken çok sayıda il için toz taşınımı uyarısı yapıldı.

SICAKLIKLAR GİDEREK ARTACAK

Yapılan meteorolojik değerlendirmelere göre; Ülkemiz genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmekte olan hava sıcaklıklarının artmaya devam etmesi ve hafta boyunca; Marmara, Ege ve Batı Akdeniz'de mevsim normallerinin 4 ila 6 derece, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz ile Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da ise 10 ila 15 derece üzerine çıkması bekleniyor.

TOZ TAŞINIMINA DİKKAT!

Meteoroloji, Marmara Bölgesi'nde beklenen toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı tedbirli olunması uyarısı yaptı.

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü İstanbul Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, son değerlendirmelere göre bugün bölge genelinde toz taşınımı beklendiği bildirildi.

Açıklamada, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

VALİLİKLERDEN ÜST ÜSTE UYARILAR

Ankara Valiliği, bugün il genelinde toz taşınımı beklendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezinden alınan son verilere göre, bugün Ankara il genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, hava kalitesinde azalma ve görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadesi kullanıldı.

Bursa Valiliği tarafından vatandaşlara toz taşınımı uyarısı yapıldı.

Bu gece 23:59'a kadar sürmesi beklenen meteorolojik olayla ilgili şu ifadelere yer verildi: "Yapılan son değerlendirmelere göre; Çarşamba günü bölge genelinde (Eskişehir, Bursa, Kütahya, Bilecik) toz taşınımı beklenmektedir. Toz taşınımı nedeni ile görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

Düzce Valiliği bölge genelinde etkili olması beklenen toz taşımına karşı dikkatli ve tedbirli olma uyarısı yaptı.

Valilik Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün uyarısını paylaşarak vatandaşları uyardı. Yapılan uyarıda "Yapılan son değerlendirmelere göre; 24 Nisan 2024 Çarşamba günü Düzce, Zonguldak, Bartın, Bolu, Çankırı, Karabük, Kırıkkale genelinde yer yer toz taşınımı beklendiğinden, görüş mesafesinde düşme, hava kalitesinde azalma ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.
Toz taşımının 24 Nisan 2024 saat 02.00 ile 23.59 saatleri arasında olması bekleniyor.

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CUMA

CUMARTESİ

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