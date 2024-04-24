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Tekirdağ'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Pınar Özenç ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Tekirdağ’da 21 düzensiz göçmen yakalandı

Son dakika haberine göre Tekirdağ'da yasa dışı yollarla yurda girdiği tespit edilen 21 düzensiz göçmen yakalandı.

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