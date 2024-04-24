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Afyonkarahisar'da yol verme tartışmasında kan aktı! 1'i çocuk 2 yaralı

DHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.04.2024
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Afyonkarahisar’da yol verme tartışmasında kan aktı! 1’i çocuk 2 yaralı

Afyonkarahisar'da trafikte yol verme tartışması nedeniyle çıkan kavgada kan aktı. Taraflardan biri omuz, karın ve ayağından vurularak ağır yaralandı. O sırada yoldan annesiyle geçen 4 yaşındaki bir kız da seken kurşunlar nedeniyle yara aldı.

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan O.E. (25) ile annesiyle yürüyüş yaparken yerden seken kurşunun isabet ettiği kız çocuğu A.G.B. (4) yaralandı. O.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden kavga etti. Kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan A.G.B.'nin de kasığına isabet etti.

Olayın ardından bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan O.E., ambulansla Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ne, A.G.B. de Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavga sırasında darbedilen M.Ö. ise İhsaniye Devlet Hastanesi'nde yapılan tedavisinin ardından jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarafların Yunus Emre Mahallesi'ndeki tartışma ve kavga anları ise güvenlik kamerasına yansıdı.

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