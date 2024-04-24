Afyonkarahisar’da yol verme tartışmasında kan aktı! 1’i çocuk 2 yaralı

Afyonkarahisar'ın İhsaniye ilçesinde trafikte 'yol verme' meselesinden çıkan kavgada tabancayla vurulan O.E. (25) ile annesiyle yürüyüş yaparken yerden seken kurşunun isabet ettiği kız çocuğu A.G.B. (4) yaralandı. O.E.'nin durumunun ağır olduğu bildirildi.

İhsaniye ilçesinin Gazlıgöl beldesi Yunus Emre Mahallesi'nde dün saat 20.00 sıralarında, plakaları öğrenilemeyen 3 aracın sürücüleri M.Ö. (44), O.E. (25) ve M.K. (27), yol verme meselesi yüzünden kavga etti. Kavganın ardından taraflar bölgeden ayrıldı. Bir süre sonra M.Ö. ile O.E. başka bir noktada tekrar karşılaştı. M.Ö. yanındaki tabancayla O.E.'yi omuz, ayak ve karın bölgesinden vurdu. Bu sırada yenden seken kurşun, annesiyle yürüyüş yapan A.G.B.'nin de kasığına isabet etti.