Toz taşınımı ve kuvvetli fırtına uyarısı! Alerjisi olan ve astım hastaları dikkat

Ege bölgesi için toz taşınımı ve kuvvetli fırtına uyarısı yapıldı. Çöl tozu etkili olacak 17 il için sarı alarm verildi. Alerjisi olan ve astım hastaları dikkat etmeli. Etkilenenler için maske takma uyarısı yapıldı. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sefer Ayçe’nin konuğu olan iklim bilimci Doğan Yaşar anlattı.

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