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A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

ahaber.com.tr - Özel Haber
Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. A Haber ekipleri o coşkuyu canlı yayında aktarırken bir sürpriz yapıldı. Gaziantep'de çocuklar A Haber mikrofonunu alıp bakın nasıl yayın yaptılar...

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı... Yurdun dört bir yanında çocukların bayramı kutlanıyor. Cadde ve sokaklar bayraklarla süslendi.

CANLI YAYINDA SÜRPRİZ

A Haber ekipleri o coşkuyu canlı yayında aktarıyor. A Haber spikeri Haktan Uysal, "Şimdi de Gaziantep'e uzanıyoruz. Ekibimizden Mehmet Geçgel gelişmeleri aktaracak küçük bir sürprizle" ifadelerini kullandı.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda mikrofonu çocuklara teslim etti.

"NEŞE DOLUYUZ"

Yayını devralan Elif Sude, "Teşekkürler Haktan Uysal. Bugün 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gaziantep Şahinbey ilçesinde festival parkta kutluyoruz çok mutluyuz. Atatürk'ün bize armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da neşe doluyuz. Burada gitarlar var müzikler var çok eğleniyoruz. Şimdi birkaç arkadaşımızın düşüncelerini alalım." şeklinde konuştu.

Çocuklar Elif Sude'ye düşüncelerini anlattı;

- Bugün 23 Nisan olduğu için çok mutluyuz. Buradaki büyükler de mutlu, onlar da çocukluğuna döndü. Burası çok güzel bir yer.

- Burada çok eğleniyoruz. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin kurduğu festival parktayız. Uçurtma uçurup oyunlar oynuyoruz. Çok eğleniyoruz burada. Herkesin bayramını kutluyorum.

A Haber muhabiri Mehmet Geçgel, "Elif Sude'ye teşekkür ediyorum bir kez daha." ifadelerini kullandı.

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