A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

"NEŞE DOLUYUZ"

Yayını devralan Elif Sude, "Teşekkürler Haktan Uysal. Bugün 23 Nisan Uluslar Egemenlik ve Çocuk Bayramı. Gaziantep Şahinbey ilçesinde festival parkta kutluyoruz çok mutluyuz. Atatürk'ün bize armağan ettiği ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan'da neşe doluyuz. Burada gitarlar var müzikler var çok eğleniyoruz. Şimdi birkaç arkadaşımızın düşüncelerini alalım." şeklinde konuştu.