23 Nisan 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Yaşam Videoları A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 23.04.2024 12:27
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. A Haber ekipleri o coşkuyu canlı yayında aktarırken bir sürpriz yapıldı. Gaziantep'de çocuklar A Haber mikrofonunu alıp bakın nasıl yayın yaptılar...
A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi A HABER CANLI YAYININDA 23 NİSAN SÜRPRİZİ

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler
A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi
A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi
Hasan Kılıç’ın cenazesi ne zaman?
Hasan Kılıç’ın cenazesi ne zaman?
27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı
27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı
Tekirdağ’da gökten çamur yağdı
Tekirdağ'da gökten çamur yağdı
Tır devrildi, içecekler yola savruldu
Tır devrildi, içecekler yola savruldu
Zincirleme kaza kamerada
Zincirleme kaza kamerada
Yardımsever hırsız!
Yardımsever hırsız!
Kars’ta aç kalan domuz köye indi
Kars’ta aç kalan domuz köye indi
Şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada
Şoke eden tehlikeli yolculuklar kamerada
Domuz leşine gelen akbabalar...
Domuz leşine gelen akbabalar...
Arıza 27 saattir giderilemedi
Arıza 27 saattir giderilemedi
Daha Fazla Video Göster