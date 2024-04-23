A Haber canlı yayınında 23 Nisan sürprizi! A Haber mikrofonu çocuklarda

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Türkiye'nin dört bir yanında coşkuyla kutlanıyor. A Haber ekipleri o coşkuyu canlı yayında aktarırken bir sürpriz yapıldı. Gaziantep'de çocuklar A Haber mikrofonunu alıp bakın nasıl yayın yaptılar...

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