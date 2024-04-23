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Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler

Giriş Tarihi: 23.04.2024 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
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Araçlar araziye çıkamayınca yangını el ile söndürdüler

Tokat’ın ormanlık alanında çıkan yangın korkuttu. Engebeli arazide çıkan yanına itfaiye araçları çıkamayınca Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ilkel yöntemle yangına müdahale etti.

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