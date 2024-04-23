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Trafikte kurşun yağdırdı... 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı

Giriş Tarihi: 23.04.2024
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Trafikte kurşun yağdırdı... 27 yıl hapis cezası olan şahıs böyle yakalandı

Bursa'da aralarında husumet olan iki kişi trafikte karşılaştı. Taraflardan biri yanında taşıdığı silahla husumetlisinin üzerine koşup peş peşe tetiğe bastı. O anlar trafikteki bir otomobilin araç içi kamerasına anbean yansırken, saldırgan polis ekiplerince yakalandı. Polisin bir haftalık titiz takibiyle kıskıvrak yakalanan şahsın 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu da ortaya çıktı

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