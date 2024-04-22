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İzmir'de sokak ortasında demir sopalarla meydan dayağı! Öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada...

ahaber.com.tr DHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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İzmir’de sokak ortasında demir sopalarla meydan dayağı! Öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi, kavga ettiği karşı gruptaki iki kişiyi demir sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor. İşte detaylar...

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde U.K. (23) ve O.S. (23), henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin tekme tokat ve demir çubuklu saldırısına uğradı. Saldırı cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.

DEMİR ÇUBUKLARLA DARP ETTİLER

Olay, dün saat 22.30 sıralarında Bostanlı Mahallesi 2018 Sokak'ta meydana geldi. U.K. ve O.S. henüz belirlenemeyen bir nedenle 7 kişinin saldırısına uğradı. U.K., gruptakilerin tekme yumruk ve demir çubuk darbeleriyle yere yığılırken, O.S. de tekme yumrukla darbedildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Saldırıya uğrayan 2 genç, ambulansla Bayraklı Şehir Hastanesi'ne götürüldü.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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