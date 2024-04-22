İzmir’de sokak ortasında demir sopalarla meydan dayağı! Öldüresiye dövdüler! O anlar kamerada...

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Hastanede tedavisi süren U.K. ve O.S.'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. U.K.'nin polisteki ifadesinde bir anda saldırıya uğradıklarını ve saldırganları tanımadıklarını söylediği öğrenildi. Bu arada saldırı, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.