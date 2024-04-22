Dünyanın en güçlüsü Hakkari'de görüldü! Değeri tam 90 bin dolar
Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen "gergedan böceği", Hakkari'de ortaya çıktı. Yüksekova'da görülen böcek türünün değerinin 90 bin dolar olduğu öğrenildi.
Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü. Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti. Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı.
Turan Erci, "Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik" dedi.
Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, "İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık" şeklinde konuştu.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...
- Bulunduğunuz odaya bir tane koyun! Öksürük, nefes darlığı sorununu anında çözün
- Zeka Testi: Squid Game meydan okuması! 8 Saniyede tek farklı oyuncuyu bulabilir misiniz?
- Sosyal Medya Uygulamalarına Yasaklar Peş Peşe Duyuruldu! Threads sonrası TikTok için de...
- Bulut Tohumlaması nedir, ne işe yarar? Dubai'nin sel almasının nedeni bulut tohumlama mı? Yapay yağmurun maliyeti ne kadar, kaç dolar?