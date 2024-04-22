Dünyanın en güçlüsü Hakkari’de görüldü! Değeri tam 90 bin dolar





Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, "İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık" şeklinde konuştu.

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