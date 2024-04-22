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Dünyanın en güçlüsü Hakkari'de görüldü! Değeri tam 90 bin dolar

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Dünyanın en güçlüsü Hakkari’de görüldü! Değeri tam 90 bin dolar

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen "gergedan böceği", Hakkari'de ortaya çıktı. Yüksekova'da görülen böcek türünün değerinin 90 bin dolar olduğu öğrenildi.

Dünyanın en güçlü böceği olarak bilinen gergedan böceği, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde görüldü. Yüksekova ilçesine 9 kilometre uzaklıktaki Bataklık köyünde yaşayan Turan Erci, dün sabah ağaç kestiği sırada gergedan böceğini fark etti. Araştırdığında böceğin dünyanın en güçlü böceği olduğunu öğrenen Ercu, böceği daha sonra doğaya bıraktı.



Turan Erci, "Dün sabah ağaç kestiğimiz esnada ağaç kütüğünün içinde bulduk. Ne böceği olduğunu ilk etapta kestiremedik. Daha sonra böceği internet üzerinden araştırınca bunun Asya kıtasında ormanlık alanlarda ve sıcak iklimlerde yaşayan gergedan böceği olduğunu öğrendik" dedi.



Araştırmaları sonucu böceğin değerinin 90 bin dolar olduğunu öğrendiğini belirten Erci, "İnternet verilerine göre 90 bin dolar gibi ciddi bir değeri varmış. Tabii onu tam olarak bilmiyoruz. Kendi ağırlığının yüzlerce katını taşıyabilen bir böcek türü. Biz böceği tekrar doğal yaşam alanına bıraktık" şeklinde konuştu.

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