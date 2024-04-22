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İzmir'de 7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü: Dehşete düşüren görüntüler kamerada

ahaber.com.tr
İHA
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Giriş: 22.04.2024 12:29
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bir kavgada 7 kişi kavga ettiği karşı gruptaki iki kişiyi Demir sopalarla öldüresiye dövdü. O anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülenirken, şüpheli 7 kişiyi yakalama çalışmaları sürüyor.
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7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü!
7 kişi 2 kişiyi öldüresiye dövdü!
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