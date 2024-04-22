İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Kılıç vefat etti!
İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen Hasan Kılıç Efendi’nin vefat ettiği açıklandı. 94 yaşında vefat eden Hasan Kılıç bir süredir tedavi görüyordu. Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, Kılıç’ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Kılıç vefat etti.
İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.
İSMAİLAĞA LİDERİ HASAN KILIÇ EFENDİ KİMDİR?
1931 yılında (ailesinden aldığımız bilgiye göre 1929'da) önceleri Çaykara'ya bağlıyken şimdilerde Dernekpazarı'na bağlı olan Taşçılar Köyü'nde dünyaya geldi. Kasanevasoğulları'ndan Abdullah Efendi'nin ve Şehriye hanımın oğludur.
İlim tahsiline, sâlih ve sâliha şahsiyetlerden oluşan bir aileye mensubiyeti vesilesiyle erken yaşlarda başladı. Hıfzını, Şur diye de bilinen, Çaykara'nın Şahinkaya Köyü'nde, Hâfız Habeş ve oğlu Hâfız Mahbub Efendi'nin riyâsetinde dokuz yaşında ikmâl etti.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Ekrem Kızıltaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Hasan Kılıç Efendiye rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, İsmailağa camiasına Cenab-ı Hak sabırlar versin.
Hasan Efendi İsmailağa camiasının öteden beri Mahmud Efendi'nin yanında bulunan önemli isimlerden bir tanesiydi. Bilindiği kadarıyla Mahmud Efendi ile beraber başlayan yolculuğun her daim danışılan ve sözü dinlenen bir isimdi. Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası, kendisinde işaretleri doğrultusunda İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olmuştu.
Çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinse de son birkaç günlük süreçte sıkıntılar dolayısıyla hastaneye gittiği yönünde haberler vardı. Bu birçok insanın dualar ettiği bir durumdu. Şu an itibarıyla da vefat haberini aldık.
Büyük ihtimalle cenazesi, kısa bir süre içerisinde açıklanır. İsmailağa sadece İstanbul Fatih'teki caminin bulunduğu çevrede değil. Türkiye'nin birçok yerinde ciddi sayıda bağlılıkları bulunan, takip edilen ve oradan aldıkları bilgilerle, yönlerle yolculuklarına devam eden insanlar var. Ölümün hak olduğunu ve herkesin vefat edeceğini şuurunda olarak son vazifeler yerine getirilecektir.
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