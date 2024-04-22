İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Hasan Kılıç vefat etti!

Çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinse de son birkaç günlük süreçte sıkıntılar dolayısıyla hastaneye gittiği yönünde haberler vardı. Bu birçok insanın dualar ettiği bir durumdu. Şu an itibarıyla da vefat haberini aldık.

Büyük ihtimalle cenazesi, kısa bir süre içerisinde açıklanır. İsmailağa sadece İstanbul Fatih'teki caminin bulunduğu çevrede değil. Türkiye'nin birçok yerinde ciddi sayıda bağlılıkları bulunan, takip edilen ve oradan aldıkları bilgilerle, yönlerle yolculuklarına devam eden insanlar var. Ölümün hak olduğunu ve herkesin vefat edeceğini şuurunda olarak son vazifeler yerine getirilecektir.