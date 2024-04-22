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Tokat'ta polislerden anlamlı hareket! Çocuklar için klip çektiler

AA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Tokat’ta polislerden anlamlı hareket! Çocuklar için klip çektiler

Tokat'ta polisler, çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı hazırladıkları kliple kutladı. Zor zamanlarında çocukların yanlarında olan polislerin gerçek kahramanlar olduğuna atıfta bulunulan video, kısa sürede binlerce kişi tarafından izlendi.

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