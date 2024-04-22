Aydın’da korkunç tren kazası! Motosikletli sürücü çarpmanın etkisiyle yola savruldu

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ilk müdahalenin ardından ambulansla ADÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralı sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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