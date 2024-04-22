İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi'ye veda! Son yolculuğuna uğurlandı
İsmailağa şeyhi Mahmut Ustaosmanoğlu’nun vefatı sonrası yerine geçen ve bir süredir tedavi gören Hasan Kılıç Hoca Efendi Hakk'a yürüdü. 94 yaşında vefat eden Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Fatih Camii'nden kaldırılırken Kılıç, Sakızağacı Şehitliği'nde toprağa verilecek. Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı. Öte yandan Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin oğulları Hüsnü ve Abdullah Kılıç A Haber'e açıklamalarda bulundu. Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin vefatının ardından İsmailağa Cemaati'nin yeni lideri Fikri Doğan oldu.
İstanbul'da hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç, son yolculuğuna uğurlanıyor. Fatih Camii'nde düzenlenen törene, Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı.
Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, dün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. 94 yaşında hayatını kaybeden Hasan Kılıç için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Fatih Camii'ndeki cenaze namazına Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.
İSMAİLAĞA CEMAATİ'NİN BAŞINA GEÇEN YENİ İSİM AÇIKLANDI
Hasan Kılıç Hocaefendi'nin dün Rahmet-i Rahman'a kavuşmasının ardından İsmailağa Cemaati'nin başına İsmailağa Camii Emekli İmam Hatibi Ahmed Fikri Doğan getirildi.
İSMAİLAĞA'DAN AÇIKLAMA
İsmailağa'dan yapılan açıklamaya göre, "Şeyhimiz Hasan Efendi Hazretlerimiz (Kuddise Sirruhû) rahmet-i Rahmân'a kavuşmuştur. Ümmet-i Muhammed'in başı sağ olsun!" ifadelerine yer verildi.
CENAZESİ HASTANEDEN ALINDI
İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın cenazesi hastaneden alındı.
Mahmud Efendi'nin vefatı üzerine İsmailağa Cemaati'nin başına geçen Hasan Kılıç, tedavi gördüğü hastanede 94 yaşında hayatını kaybetti.
Hasan Kılıç'ın yakınları ve sevenleri hastaneye akın etti.
Kılıç'ın cenazesi, saat 21.40 sıralarında yakınları ve sevenleri tarafından hastaneden alındı.
HASAN KILIÇ HOCA EFENDİ'YE VEDA
Hasan Kılıç'ın cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınacak. Cenazeye Başkan Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.
NEVİP EVLATLARIMIZIN İSLAM BULUŞMASINI SAĞLADI
Vaiz Masum Vanlıoğlu Hasan Kılıç'ın cenaze töreninde A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Vanlıoğlu, "Hasan Kılıç Hoca Efendi, Trabzon'da dünyaya gözlerini açmış ve obölgede çok ciddi şekilde İslami ilimler tahsil etmiş askerlik dönemi ve öncesinde Mahmut Efendi ile tanışmış birlikte askerlik sürecini yaşamış devamında Mahmut Efendi'den hiç ayrılmadan çok uzun bir süre kendisiyle hem ilmi hem de irşadi faaliyetleri devam ettirmiştir. Allah'ın kendilerine lütfettiği bu ömürde Diyanet İşleri Başkanlığımızda başlamış oldukları imamlık hizmetinde çok ciddi gayret ve faaliyet göstermiştir. Bütün hayatlarını ümmetin ve memleketimizin necip evlatlarının İslam ile buluşmasına adamıştır." ifadelerini kullandı.
OĞULLARI A HABER'E KONUŞTU
OLUMSUZ TEK SÖZ SÖYLENMEDİ
Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin oğulları Hüsnü Kılıç ve Abdullah Kılıç A Haber'e açıklamalarda bulundu.
Derin bir hüzün içinde olduklarını belirten Hüsnü Kılıç, "Babacığım 94 yıl gibi uzun bir ömür sürdüler, bir asra yakın yaşadılar. Bu uzun ömründe öğrencileri, cemaati, faaliyeti hakkında hiçbir olumsuz söze şahit olmadım. Bizler bu çok önemlidir. Buradaki kalabalık ve gösterilen hassasiyet onun liyakatını gösteriyor. Bizimle ve aile yakınlarıyla hep ince bir ilişki içinde oldu bizler için bu çok önemliydi. Allah Resulü'nün davasının divanesi olmuştur. Bağlılığın, sadakatin ne olduğunu gösteren abide bir şahsiyettir. Halk içinde görünmek gibi kendini ifade etmek gibi gayreti hiçbir zaman olmamıştır." dedi.
İDDİANIN TARAFI OLMAK GİBİ GAYRETİ YOK
Hüsnü Kılıç sözlerine şu şekilde devam etti:
Spekülasyonların her zaman dışında olmuştur. Ne bir iddia ne de bir talep sahibi olmuştur. Kendisine liyakatından dolayı tevdi edilen vazife karşısında gösterilen tahammülsüzlükler ve çıkarılan fitneler ile muhatap olmak onun için çok üzücü oldu. Çünkü hiçbir zaman bir iddianın tarafı olmak gibi bir gayreti olmadı. Hep en arkalarda olan görünmeyen ve sessiz kalan kişiydi. O sessizliği o mahfiyet halinin insanlarda muazzam bir tesir kuvveti oldu. Onu tanıyan bilen herkesin gönlünde istisnai bir yeri oldu.
Merhum Hasan Kılıç'ın bir diğer oğlu Abdullah Kılıç ise şu sözleri söyledi:
Hasan Efendi yaşı ilerlemiş muhterem bir kimseydi. Muhterem babam ve onun gibi Cenabı Hakk'ın sevgisini, muhabbetini onun rızasını öncelemiş olan şahsiyetler yaşam biçimi itibariyle hayat tarzı itibariyle bu hayat tarzını benimsemişler ve bu istikamette yaşamışlardı. Çünkü bütün arzuları hevesleri bütün gayeleri bizleri yaşatan, bizlere hayat veren, bizlere her türlü nimeti bahşeden bütün kainata yön veren Cenabı Hakk'a onun istediği razı olduğu Kur'an-ı Kerim'de Cenabı Hakk'ın ifade ettiği öyle kimseler ki onlar Rabbimiz Allah'tır dedikten sonra istikamet üzere bir hayat yaşamışlardır.
YERİ DOLDURULMAZ ÇOK DEĞERLİ BİR İNSANDI
Fatih Camii Baş Vaizi Abdullah Başak : 50 seneye yakın bir talebelik sürecimiz oldu. 1973 yılında muhterem hocamız Hasan Kılıç Efendi, yeni hafız olduğum zaman bize Sarf Emin'i okutmuştu. Hocamız ile biz ailelerimizden tanışıyoruz. Babamız onun dostuydu. Hafızlık döneminden önce hocamızla komşuluğumuz var. Bütün müminlerin başı sağ olsun. Yeri doldurulmaz çok değerli bir insandı. Kendisinden din, ahlak, güzellik, affedicilik ve merhamet adına çok şey gördük ve öğrendik. İmamlık zamanında sevenleri çok fazlaydı. Evini bile hocamızın yanına taşıyanlar çoktur. Vazifesine çok bağlı bir inşadı. Erkeğine kadına çocuğuna büyüğüne herkese İslam adına, edep ve terbiye adına çok şeyler öğretmiştir. Bizler bugün çok üzüntülüyüz. Allah makamını cennet eylesin. Yeri doldurulamaz bir yıldızdır.
Takvim Gazetesi Yazarı Ekrem Kızıltaş, İsmailağa Cemaati lideri Hasan Kılıç'ın vefatının ardından A Haber canlı yayınında açıklamalarda bulundu.
İşte Ekrem Kızıltaş'ın açıklamalarında yer alan satır başları:
Hasan Kılıç Efendiye rahmet diliyorum. Ailesine, yakınlarına, İsmailağa camiasına Cenab-ı Hak sabırlar versin.
Hasan Efendi İsmailağa camiasının öteden beri Mahmud Efendi'nin yanında bulunan önemli isimlerden bir tanesiydi. Bilindiği kadarıyla Mahmud Efendi ile beraber başlayan yolculuğun her daim danışılan ve sözü dinlenen bir isimdi. Mahmud Efendi'nin vefatı sonrası, kendisinde işaretleri doğrultusunda İsmailağa Cemaati'nin manevi lideri olmuştu.
Çeşitli rahatsızlıkları olduğu bilinse de son birkaç günlük süreçte sıkıntılar dolayısıyla hastaneye gittiği yönünde haberler vardı. Bu birçok insanın dualar ettiği bir durumdu. Şu an itibarıyla da vefat haberini aldık.
Büyük ihtimalle cenazesi, kısa bir süre içerisinde açıklanır. İsmailağa sadece İstanbul Fatih'teki caminin bulunduğu çevrede değil. Türkiye'nin birçok yerinde ciddi sayıda bağlılıkları bulunan, takip edilen ve oradan aldıkları bilgilerle, yönlerle yolculuklarına devam eden insanlar var. Ölümün hak olduğunu ve herkesin vefat edeceğini şuurunda olarak son vazifeler yerine getirilecektir.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Fikri Doğan kimdir? İsmailağa Cemiyeti'nin yeni lideri Fikri Doğan kaç yaşında, nereli? İşte biyografisi...
- Kişilik testi: Tırnaklarınız sakinliğinizi mi yoksa bağımsızlığınızı mı gösteriyor?
- 3 Osmanlı Padişahının Gençlik Fotoğrafı Ortaya Çıktı! Görüntüler Tarihi Yeniden Yazıyor! II. Abdülhamid Han, V. Murad, Sultan Vahdettin...
- 1995 1998 2002 2008 girişine hesaplama yeniden oluştu! SGK altın tepside erken emekliliği sundu
- Kamu kurumları peş peşe iş ilanını yayımladı! KPSS şartlı/şartsız binlerce memur alınacak: İşte başvuru koşulları...
- SSK, Bağ-Kur emeklilerine muhteşem jest geldi! P.tesi Çarşamba akşamüstü yatacak! 10.000 üstü 27.000 TL altı maaş alana...
- HAVA DURUMU | Meteoroloji İstanbul için saat verdi! Yağış ne zamana kadar sürecek? | 20-24 Nisan 2024
- Spor Ayakkabınızdaki Gizemli Delikler Ne İşe Yarıyor?
- Muz kabuğu çöpe değil, sofraya! Faydaları duyanları hayrete düşürüyor!
- Bu haftaki Cuma hutbesinin konusu ne? 19 Nisan Cuma Hutbesi Diyanet Tam Metin PDF
- Tokat'ta okullar tatil mi? MEB 19 Nisan 2024 Cuma okul tatili olan iller listesi! Samsun, Ordu, Sivas, Yozgat...
- 18 bin euro maaşla iş ilanı yayınlandı! Tek yapmanız gereken 60 gün boyunca yatmak; 18 - 55 yaş arasına...