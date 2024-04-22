İsmailağa Cemaati’nin manevi lideri Hasan Kılıç Hoca Efendi’ye veda! Son yolculuğuna uğurlandı

OĞULLARI A HABER'E KONUŞTU

OLUMSUZ TEK SÖZ SÖYLENMEDİ

Hasan Kılıç Hoca Efendi'nin oğulları Hüsnü Kılıç ve Abdullah Kılıç A Haber'e açıklamalarda bulundu.

Derin bir hüzün içinde olduklarını belirten Hüsnü Kılıç, "Babacığım 94 yıl gibi uzun bir ömür sürdüler, bir asra yakın yaşadılar. Bu uzun ömründe öğrencileri, cemaati, faaliyeti hakkında hiçbir olumsuz söze şahit olmadım. Bizler bu çok önemlidir. Buradaki kalabalık ve gösterilen hassasiyet onun liyakatını gösteriyor. Bizimle ve aile yakınlarıyla hep ince bir ilişki içinde oldu bizler için bu çok önemliydi. Allah Resulü'nün davasının divanesi olmuştur. Bağlılığın, sadakatin ne olduğunu gösteren abide bir şahsiyettir. Halk içinde görünmek gibi kendini ifade etmek gibi gayreti hiçbir zaman olmamıştır." dedi.



İDDİANIN TARAFI OLMAK GİBİ GAYRETİ YOK

Hüsnü Kılıç sözlerine şu şekilde devam etti:

Spekülasyonların her zaman dışında olmuştur. Ne bir iddia ne de bir talep sahibi olmuştur. Kendisine liyakatından dolayı tevdi edilen vazife karşısında gösterilen tahammülsüzlükler ve çıkarılan fitneler ile muhatap olmak onun için çok üzücü oldu. Çünkü hiçbir zaman bir iddianın tarafı olmak gibi bir gayreti olmadı. Hep en arkalarda olan görünmeyen ve sessiz kalan kişiydi. O sessizliği o mahfiyet halinin insanlarda muazzam bir tesir kuvveti oldu. Onu tanıyan bilen herkesin gönlünde istisnai bir yeri oldu.