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Dakikalarca drift atmıştı polisten kaçamadı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024 Güncelleme Tarihi: 22.04.2024
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Dakikalarca drift atmıştı polisten kaçamadı!

Bursa'da gece yarısı Tofaş Şahin model aracıyla dakikalarca drift atan sürücüye 38 bin 672 lira ceza kesildi ve ehliyetine 2 ay süre ile el konuldu.

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