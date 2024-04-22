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Gazze'de Filistinli çocuk, su damlalarıyla şişesini doldurdu!

ahaber.com.tr Yavuz Topal
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Gazze’de Filistinli çocuk, su damlalarıyla şişesini doldurdu!

İsrail'in saldırıları ve ablukasındaki Gazze'de su kıtlığı yaşanırken, bir tankerden şişesini doldurmaya çalışan Gazzeli çocuğun çabası yürekleri burktu.

Saldırılar nedeniyle su kıtlığı kritik eşiği de aşmış durumda. Kısıtlanan yardımlarla ulaştırılan su tankerleri, Gazzelilere çare olmaya çalışıyor.

TANKERDEN SIZAN DAMLALARLA ŞİŞESİNİ DOLDURDU

İsrail ablukası nedeniyle su kıtlığının yaşandığı Gazze'de Filistinli bir çocuk, şişesini doldurabilmek için su damlalarını topladı. Sosyal medyada paylaşılan o anlar, yürekleri burktu.

34 BİN CAN ALDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazzeye düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinli katledildi, 76 bin 901 kişi yaralandı.

ALTYAPI TAHRİP EDİLİYOR

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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