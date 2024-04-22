Gazze’de Filistinli çocuk, su damlalarıyla şişesini doldurdu!

34 BİN CAN ALDI

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazzeye düzenlediği saldırılarda en az 14 bin 685'i çocuk, 9 bin 670'i kadın olmak üzere 34 bin 49 Filistinli katledildi, 76 bin 901 kişi yaralandı.