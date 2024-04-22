Adana'da korkunç kaza! Uçurumdan düşen minibüs alev aldı: 4 ölü, 17 yaralı
Adana'da sabaha karşı yaşanan kazada, tarım işçilerini taşıyan minibüs seyir halindeyken uçurumdan düştü. Feci kaza sonrası alev alan minibüste bulunan 4 kişi ölürken, 17 kişi ise yaralandı.
Adana'nın Karaisalı ilçesinde tarım işçisi taşıyan bir minibüs, seyir halindeyken kontrolden çıkıp uçurumdan düştü. Kaza sonrası alev alan minibüsteki 4 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.
Kaza, sabaha karşı ilçeye bağlı Gildirli Mahallesi yol ayrımında meydana geldi. İddiaya göre, tarım işçisi taşıyan seyir halindeki 34 FF 6095 plakalı minibüs henüz nedeni belli olmayan şekilde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçuruma yuvarlandı.
Araç, alev alarak yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Sağlık ekiplerinin ilk incelemesi sonucu 3 kişinin öldüğü, 18 kişinin yaralandığı tespit edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan biri daha hayatını kaybederken, ölü sayısı 4'e yükseldi. Kazayla ilgili soruşturma baslatıldı.
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