Üsküdar-Samandıra metrosunda arıza! Seferler aksadı

Üsküdar-Samandıra metro hattındaki teknik arıza dolayısıyla seferler her iki yön tarafından Altunizade'ye kadar yapılıyor. Sabahın ilk saatlerinde başlayan teknik arıza sebebiyle Altunizade metro istasyonuna gelen vatandaşlar kalabalık nedeniyle ilerlemekte zorlandılar.