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Kontrolden çıkan TIR park halindeki 2 TIR'a çarptı!

ahaber.com.tr İHA
Giriş Tarihi: 22.04.2024
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Kontrolden çıkan TIR park halindeki 2 TIR’a çarptı!

Ataşehir'de seyir halindeki TIR, sürücüsünün alkollü olması nedeniyle kontrolden çıkarak park halindeki 2 TIR'a çarptı. 3 TIR'ın da hasar aldığı zincirleme kaza neticesinde TIR sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 01.00 civarında Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 33 AHA 008 plakalı TIR, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 TIR'a çarptı.

TIR, önce 33 CCN 51 plakalı park halindeki TIR'a ardından da 76 DK 428 plakalı park halindeki TIR'a çarptı. Olayı görenlerin 112 acil çağrı merkezini araması üzerine kaza alanına sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Olayda TIR sürücüsü, Paşa Türkdoğan yaralandı, sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından Paşa Türkdoğan'ı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne ulaştırdı.

Kaza sonrası polis ekipleri güvenlik önlemi aldı, trafik ekipleri ise kazanın araştırılması için çalışma başlattı. Kaza sonrası tek şeritten ilerleyen yol trafiğe açıldı.


Olayı gören görgü tanığı Serkan Zor, "Siyah tır virajı alamayınca 33 CNN 51 plakalı tıra vurdu, bu tırdan sonra 76 DK 428 plakalı tıra vurdu, zincirleme kaza oldu. 33 AHA 008 plakalı tırın şoförünü indirdik alkollüydü, kafası iyi değildi. Ondan sonra polis arkadaşlar gelince şoförü indirdik" ifadelerini kullandı.

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