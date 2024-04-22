Kontrolden çıkan TIR park halindeki 2 TIR’a çarptı!

Kaza, saat 01.00 civarında Ataşehir ilçesi, Dudullu Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre seyir halindeki 33 AHA 008 plakalı TIR, kavşaktan dönerken sürücünün alkollü olmasının da etkisi ile kontrolden çıkarak 2 TIR'a çarptı.