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İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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İstanbul’da film gibi olay kamerada: Sevgilisinin komşularına kurşun yağdırdı

Beyoğlu’nda sevgilisini evine bırakan genç, motosikletiyle sokakta gürültü yapınca bina sakinlerinin tepkisi ile karşılaştı. Sevgilisinin önünde küçük düşürüldüğünü iddia eden genç ertesi sabah, binaya kurşun yağdırdı. Saldırı anı kameralara anbean yansırken, Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği polisleri tarafından evinde silahla yakalanan saldırgan tutuklandı.

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