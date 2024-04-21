Çevirmeden kaçan CHP’li müdür polisi ölümle tehdit etti! Meğer aracında uyuşturucu saklıyormuş

SİLAHIN NAMLUSUNDA MERMİ ÇIKTI

Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 zanlıyı da etkisiz hale getirdi. Müdür Selahattin Şaş'a ait olduğu öğrenilen 9mm çapındaki ruhsatlı silahının namlusun da mermi olduğu tespit edildi. Ekipler, araçta yaptığı aramada arka koltukta beyaz poşet içerisinde 28 gram uyuşturucu (Kannabinoid) maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü Mehmet Ali Şaş'a alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. Seyhan Belediyesi tarafından kiralanmış olduğu belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.

SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU

Sabah'ın haberine göre; Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Amirliği'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Dur ihtarına uymama', 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret', 'görevli memura silah doğrultma' ve 'uyuşturucu madde bulundurma' suçundan hakim karşısına çıkarıldı. Selahattin Şaş tutuklanırken, ağabeyi Mehmet Ali Şaş ile Ahmet Bilici adli kontrol şartıyla serbest kaldı.