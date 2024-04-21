Çevirmeden kaçan CHP'li müdür polisi ölümle tehdit etti! Meğer aracında uyuşturucu saklıyormuş
CHP'li Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş, belediyeye ait araç ile polis çevirmesinden kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan Şaş, polise silah doğrultarak ekibi ölümle tehdit etti. 3 kişiyi gözaltına alan polis araç içinde yaptığı aramada uyuşturucu madde ele geçirdi.
Adana'da CHP'li Seyhan Belediyesi'nin Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş (46), belediyenin kiralık aracıyla polis çevirmesinden kaçtı. Kovalama sonucu yakalanan araç içindeki Selahattin Şaş, aracı aramak isteyen polislere silah doğrultarak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek ölümle tehdit etti.
Müdür silahını almak isteyen polislere tekme attı. Selahattin Şaş ekipler tarafından 2 kişiyle birlikte gözaltına alındı. Araçta 28 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Şüpheliler 'dur ihtarına uymama', 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret', 'görevli memura silah doğrultma' ve 'uyuşturucu madde bulundurma' suçundan adliyeye sevk edildi. Müdür Şaş, tutuklanırken, 2 kişiye adli kontrol şartı uygulandı.
ÇEVİRMEDEN KAÇTILAR
Olay 20 Nisan'da gece saat 01:30'da Seyhan ilçesi Tellidere Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarında meydana geldi. Uygulama yapan polis ekipleri Seyhan Belediyesi'ne ait 06 DDF 448 plakalı kamyoneti durdurmak istedi. Araç sürücüsü polislerin 'Dur!' ihtarına uymayarak kaçtı. Ekipler, yaşanan kovalamanın ardından kamyoneti önünü kesip durdurdu. Polis ekipleri, aracı süren Adana Cezaevi infaz koruma memuru Mehmet Ali Şaş, (53), sağ ön koltukta oturan kardeşi Seyhan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürü Selahattin Şaş (46) ve Ahmet Bilici'yi (45) kamyonetten indirdi.
POLİSİ ÖLÜMLE TEHDİT ETTİ
Kasten yaralama, görevi yaptırmamak için direnme ve trafik güvenliğini tehlikeye sokma suçundan kaydı bulunan Selahattin Şaş, önce polise tokat atmaya çalıştı. Selahattin Şaş, daha sonra belindeki silahı çıkartıp polise doğrultarak "Siz kimsiniz? Sizi geberteceğim" diyerek ekipleri ölümle tehdit etti. Kendisine biber gazıyla müdahale edilen Şaş, polislere tekme atarak direndi. Polisler, Şaş'ı gözaltına almaya çalışırken; ruhsatsız silah bulundurma, kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, kasten yaralama gibi suçlardan kaydı bulunan Ahmet Bilici ile Mehmet Ali Şaş, polisin elindeki silahı almaya çalıştı.
SİLAHIN NAMLUSUNDA MERMİ ÇIKTI
Polis ekipleri araç içinde bulunan 3 zanlıyı da etkisiz hale getirdi. Müdür Selahattin Şaş'a ait olduğu öğrenilen 9mm çapındaki ruhsatlı silahının namlusun da mermi olduğu tespit edildi. Ekipler, araçta yaptığı aramada arka koltukta beyaz poşet içerisinde 28 gram uyuşturucu (Kannabinoid) maddesi ele geçirdi. Araç sürücüsü Mehmet Ali Şaş'a alkollü araç kullanmak suçundan işlem yapıldı. Seyhan Belediyesi tarafından kiralanmış olduğu belirlenen araç bağlanarak otoparka çekildi.
SON ADRESLERİ CEZAEVİ OLDU
Sabah'ın haberine göre; Denizli Şehit Özer Özkaya Polis Amirliği'nde ifadeleri alınan 3 şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, 'Dur ihtarına uymama', 'görevli memura mukavemet', 'tehdit', 'hakaret', 'görevli memura silah doğrultma' ve 'uyuşturucu madde bulundurma' suçundan hakim karşısına çıkarıldı. Selahattin Şaş tutuklanırken, ağabeyi Mehmet Ali Şaş ile Ahmet Bilici adli kontrol şartıyla serbest kaldı.
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