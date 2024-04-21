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Fatih'te bakkalda sopalı dayak kamerada

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024 Güncelleme Tarihi: 21.04.2024
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Fatih’te bakkalda sopalı dayak kamerada

Fatih'te bakkal dükkanında iki şahıs, daha önceden kavga tetikleri kişiyi sopayla dövdü. O anlar kameraya yansıdı.

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