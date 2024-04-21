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Üsküdar'da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü

İHA ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.04.2024
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Üsküdar’da korku dolu anlar! İstinat duvarı çöktü

Üsküdar’da bir sitenin duvarı sağanak yağış sonrası park halindeki 2 otomobilin üzerine çöktü. Çökme sonucu duvarın altında kalan araçlar ağır hasar aldı.

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