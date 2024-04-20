20 Nisan 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

Çankırı'da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

Filiz Uçan Savaş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024 Güncelleme Tarihi: 20.04.2024
ABONE OL
Çankırı’da kuvvetli rüzgar nedeniyle caminin minaresi devrildi

Son dakika haberine göre Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarıları sonrası birçok ilde sağanak ve fırtına etkili oluyor. Çankırı'da etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle bir caminin minaresi yıkıldı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA