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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi | İşte iptal edilen seferler

İslim Esma Çobanoğlu ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Bursa Deniz Otobüslerinin 4 seferi fırtına nedeniyle iptal edildi | İşte iptal edilen seferler

Marmara Denizi'nde etkili olan fırtına nedeniyle, Bursa Büyükşehir Belediyesince kent ile İstanbul arasında karşılıklı işletilen deniz otobüsü seferlerinden bazıları yapılamayacak.

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