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Van'da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Giriş Tarihi: 20.04.2024
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Van’da dereye düşen 3 yaşındaki çocuk öldü

Van'ın Gevaş ilçesinde dereye düşen 3 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

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